Biberplage im Burgenland: Konflikt spitzt sich zu

Dass es in Leithaprodersdorf mehrere Biberreviere gibt, ist seit über zehn Jahren bekannt. Doch so schlimm wie jetzt war die Plage noch nie. Mittlerweile bauen die Nagetiere aus Schutz vor Fressfeinden dort so ausgeklügelte unterirdische Dämme, dass sogar Anrainer, die auf Feldwegen unterwegs sind, in gefährliche Situationen geraten.