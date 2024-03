Täter soll „Tod allen Juden“ gerufen haben

Sicherheitsvorkehrungen verschärft

Die Polizei ermittelt unter anderem in Richtung eines antisemitischen Motivs. So hätten Zeuginnen und Zeugen berichtet, dass der 15-Jährige kurz vor der Tat „Tod allen Juden“ und „Allahu Akbar“ („Gott ist am größten“) gerufen hätte. Die Stadtpolizei hat Rücksprache mit jüdischen Organisationen gehalten und vorsorglich die Sicherheitsvorkehrungen rund um Orte mit jüdischem Bezug verstärkt. Am Sonntagabend wurde eine Mahnwache abgehalten.



Hier sehen Sie zwei Bilder der Mahnwache.