Kritik an Absenz von Wahlbeobachtern in Russland

Leider habe Russland entschieden, die Präsidentenwahlen nicht von ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) observieren zu lassen, bedauerte Meli Daudey. Zum Krieg Russlands gegen die Ukraine präzisiert Meli Daudey gegenüber dem österreichischen Magazin „Cercle Diplomatique“ die Haltung der neutralen Inselrepublik Malta, die Anfang 2024 den OSZE-Vorsitz übernommen hat: „Russland muss sich vom gesamten Territorium der Ukraine zurückziehen und diesen Krieg beenden. Der maltesische Vorsitz ist engagiert, den illegalen Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine an der Spitze der Aufgabenliste der OSZE zu halten.“