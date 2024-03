Linzer bei hitzigem Start nicht cool und gut genug

Willkommen in den Play-offs! Von Minute 1 an knisterte es im Salzburger Volksgarten zwischen den Red Bulls und den Black Wings zum Start der Viertelfinalserie gewaltig. Der für Eishockey-Linz ganz mies verlief! „Wir sind vom Gameplan abgekommen. Es ist ein physischer und mentaler Kampf – wir waren nicht gut genug“, sagte Kapitän Brian Lebler kurz nach dem Puls24-Livespiel. Das eine extrem emotionale und zerfahrene Partie war, in der es alle paar Minuten Nickeligkeiten und Rudelbildungen gab. Aber für einen gab es in Sachen der von Coach Philipp Lukas ausgegebenen Anweisung, die Emotionen im Griff zu haben, ein ’Nicht genügend, setzen’–und zwar nicht nur auf die Strafbank, sondern auf die Bank in der Kabine!