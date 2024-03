Einbrecher gebissen und dann nochmal verjagt

Der Ganove war am Sonntag, 3. März 2024, gegen 14.20 Uhr am Grundstück eines Innviertlers (31) in Gundertshausen unterwegs und wollte aus einem offenen Auto Gegenstände stehlen. Doch dabei hatte er nicht mit dem Hund des Besitzers gerechnet, der Jagdhund schnappte zu und biss den Unbekannten in den Unterarm.