Stellt Rekord auf: Raye räumt bei Brit Awards ab

War in sieben Kategorien nominiert

Raye war mit sieben Nominierungen ins Rennen gegangen - mehr als jede andere Solokünstlerin vor ihr. Mit sechs Preisen brach sie die Bestmarke für die meisten gewonnenen Brits in einem Award-Jahr und ließ die bisherigen Rekordhalter Blur, Harry Styles und Adele hinter sich, die es auf vier Auszeichnungen in einem Jahr gebracht hatten.