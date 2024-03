Festspielhaus wurde Location für Klimaschutz-Dates

Auch Institutionen, die man vorrangig vielleicht nicht mit Klimaschutz in Verbindung bringt, waren am Donnerstag vertreten, so auch die katholische Kirche: Jürgen Mathis wusste von der „Schöpfungsverantwortung“ zu berichten, die sich die Kirche zur Aufgabe gemacht habe. Mathis erläuterte, dass der Umgang mit der Natur, Gerechtigkeit, Wohlstand, Armut und Solidarität Hand in Hand gingen und nicht losgelöst von einander zu betrachten seien.