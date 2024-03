Gemeinsam gegen Krebs: Land empfiehlt HPV-Impfung

Umfassendes Impfangebot zur Durchimpfung

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) soll bis 2030 - als Ziel im Rahmen der Eliminationsstrategie gegen Gebärmutterhalskrebs - eine Durchimpfungsrate von 90 Prozent für heranwachsende Frauen erreicht werden. Derzeit liegt die HPV-Durchimpfungsrate in Tirol für die erste Impfung für beide Geschlechter bei rund 65 Prozent. „Wir alle können dazu beitragen, HPV-Infektionen nachhaltig einzudämmen, indem die niederschwelligen und wohnortnahen Impfangebote über die Impfaktion Tirol, bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten oder an den Bezirkshauptmannschaften rechtzeitig in Anspruch genommen werden“, so die Gesundheitslandesrätin.