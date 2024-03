Meine Annalena Baerbock

An der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock kann ich mich wirklich abarbeiten. Selten habe ich eine politische Persönlichkeit gesehen, die sich dermaßen unnötig, unberufen wie ungerufen in die mediale Öffentlichkeit spielt. Ob sie es nun am Grabmal Gandhis Rosenblätter regen lässt, in einer orthodoxen ukrainischen Kirche ein Kerzlein entzündet, ungebeten in Israel auftaucht und dort natürlich nur von der zweiten politischen Riege empfangen wird - die Deutsche hat uns gerade noch gefehlt! -, ob sie hell auflachend vor einem Kampfjet als Rüstungstreiberin posiert oder ihr Regierungsflieger aufgrund einer Panne nicht aus Brasilien abfliegen kann.