E-Biker erlitt schwerste Kopfverletzungen

Der 43-Jährige war gegen 23.10 Uhr auf der Kristbergstraße in Richtung Tal unterwegs, als er in einer Linkskurve mit seinem E-Bike von der Fahrbahn abkam und über eine steile Böschung abstürzte, ehe er auf einer Hauseinfahrt bewusstlos liegen blieb. Fatalerweise hatte er seinen Helm zwar dabei, allerdings nicht am Kopf, sondern in einem Rucksack.