Pakete am Sonntag – bald auch im Ländle?

Die Zustellzahlen in den bisherigen drei Landeshauptstädten halten sich jedenfalls noch in Grenzen. „In Graz haben wir am ersten Sonntag rund 1700 Pakete zugestellt, in Wien sind es etwa 7000 Pakete.“ Zur Relation: Im Schnitt stellt die Post in ganz Österreich pro Tag knapp 800.000 Pakete zu. Dennoch muss die Zustellung am Sonntag für die Post scheinbar rentabel sein. „Die Sonntagszustellung ist ein Serviceangebot speziell für Versandkunden, die bereit sind, einen entsprechenden Aufpreis zu bezahlen“, so Homola. Es ist kein Geheimnis, dass der größte Kunde der Post der Online-Versandriese Amazon ist. Und den will man offenbar bei Laune halten.