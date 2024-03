Steirerin übergab Bargeld an falsche Polizisten

Mit einer altbekannten Betrugsmasche rief am Donnerstag ein unbekannter Täter eine 80-jährige Frau in Hausmannstätten an. Er erzählte der Dame, dass es in ihrer Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Und: Sie stünde bereits auf einer Liste für die nächsten Einbrüche und ihr Geld sei nicht mehr sicher.