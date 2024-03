Tote bei Hilfskonvoi in Gaza: Wer ist schuld?

Position der Hamas gestärkt?

Was der Vorfall für die zähen Verhandlungen über eine Feuerpause bedeutet, war zunächst nicht abzusehen. US-Präsident erklärte am Donnerstag gegenüber CNN, dass er die Verhandlungen sicher verkomplizieren würde. Er zeigte sich dennoch optimistisch, dass ein Abkommen über die Freilassung der Hamas-Geiseln und eine Feuerpause bald erreicht werden könne. In israelischen Medien wurde die Befürchtung geäußert, der Vorfall könne die Verhandlungsposition der Hamas stärken und zum Wendepunkt in dem seit beinahe fünf Monaten andauernden Krieg werden.