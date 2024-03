Israelische Armee: Soldaten fühlten sich „bedroht“

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron forderte einen sofortigen Waffenstillstand. „In jedem Fall liegt es in der Verantwortung Israels, sich an die Regeln des Völkerrechts zu halten und die Verteilung humanitärer Hilfe an die Zivilbevölkerung zu schützen.“ Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach von einem „Blutbad“. Menschen Lebensmittelhilfen vorzuenthalten, sei „eine schwere Verletzung“ des humanitären Völkerrechts.