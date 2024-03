„Es war, als hätte man einen Stoppel gezogen“

Das war mehr als knapp! In letzter Sekunde entkam ein Familienvater aus Kirchdorf dem sicheren Tod. Er drohte, an einer Lungenembolie zu ersticken, herkömmliche Methoden hätte der 46-Jährige nicht überlebt. Im Gespräch mit der „Krone“ erzählte der Gerettete auch, wofür er am meisten dankbar ist.