Lungenembolie: „Einzigartige Behandlung“ in Tirol

„Auch für uns beeindruckend“

„Bei dem kürzlich angewandten System wird ein relativ dicker Schlauch über einen Schnitt in der Leiste, durch ein großes Blutgefäß und das Herz bis in die Lunge vorgeschoben und das Gerinnsel restlos abgesaugt“, erklärte Martin Freund, Geschäftsführender Oberarzt an der Radiologie. „Es ist auch für uns beeindruckend, wie schnell bei diesem Eingriff ein Erfolg zu sehen ist“, sagte Alexander Loizides, Oberarzt an der Radiologie, der den Eingriff gemeinsam mit Freund durchgeführt hat. Die Werte der Patientin hätten sich in der Sekunde verbessert, in der das Gerinnsel abgesaugt war.