Ging schnell: Verliebt, verlobt, mit Kinderwagen

Schließlich haben dessen König (Ray Winstone) und seine Gemahlin (Robin Wright) die Prinzessin als Opfergabe für den gefräßigen Drachen vorgesehen, der das Land bedroht. So findet sich Elodie alsbald in der dunklen Höhle des Untiers wieder, dem sie als Fraß dienen soll. Doch anders als die Generationen junger Frauen vor ihr will sich diese Prinzessin nicht so einfach in ihr Schicksal fügen und nimmt den Kampf mit dem Drachen auf, um ihre Freiheit wiederzuerlangen.