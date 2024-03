Borowskis-„Tatort“: Reich, einflussreich, vernetzt

Der heutige Sonntagabendkrimi ist in der Hinsicht gelungen, denn klassisch ist an ihm wenig. Fast jeder spielt ein Spielchen, was spannend anzuschauen ist. Punkteabzug gibt es für das übertriebene Schauspiel der Gaststars Cordelia Wege und Pétur Óskar - da schaut man doch lieber dem reduziert agierenden Axel Milberg als Borowski zu ...