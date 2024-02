Blutiges Geld und ein Abschied im neuen „Tatort“

Wer sich mit den komplexen Beziehungsgeflechten und Vorgeschichten rund um die Ermittler im Dortmunder „Tatort“ nicht auskennt, sollte heute wohl lieber die Finger von der Fernbedienung lassen. Denn in der heutigen Ausgabe „Cash“ dreht sich fast alles um die Polizisten: Jan Pawlak, der hohe Spielschulden hat und fürchten muss, dass ihm der Kontakt zu seiner kleinen Tochter verboten wird; Peter Faber, der von der Vergangenheit eingeholt wird; Rosa Herzog, die unbedingt Chefin der Mordkommission werden will, aber gleichzeitig ihren Kumpel Pawlak deckt. Und das kratzt nur an der Oberfläche. Alte Wunden werden aufgerissen, Freundschaften beendet und Rivalitäten auf die Spitze getrieben.