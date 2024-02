„Tatort“-Protokoll: Geisterfahrt der Emotionen

„Geisterfahrt“ widmet sich auch intensiv den schlechten Arbeitsbedingungen von Paketausfahrern, was allerdings gerade erst im vergangenen Dezember großes Thema im Kölner „Tatort: Des anderen Last“ war und sich neben dem anderen sozialkritischen Schwerpunkt nur schwer einfügt. Der Fall selbst gerät durch diese Agenda wie so oft zu sehr in den Hintergrund, auch wenn die schauspielerischen Leistungen von Furtwängler, Kasumba, Daniel Donskoy als Nick Schmitz und Bibiana Beglau als Tereza Liebig äußerst sehenswert sind. Regisseurin und Drehbuchautorin Christine Hartmann hätte gut daran getan, sich einen roten Faden in der Geschichte zu suchen und sich daran zu halten.