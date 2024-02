„Der Jedermann wird heuer ganz anders sein“

Kalte Füße bekommt der neue Jedermann Philipp Hochmair vor seinem Gastspiel im Kulturforum Hallein am 8. März hoffentlich nicht mehr. Weniger im übertragenen Sinne, als im tatsächlichen. Denn der Mime ist auffällig oft ohne Schuhe anzutreffen. Nicht nur während Drehpausen hat sich dieser Umstand schon zum Ritual entwickelt, sogar durch die Stadt läuft er ab und an „unten ohne“. „Barfuß durch die Welt zu laufen, erdet mich und macht mich glücklich“, so Hochmair.