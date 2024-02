Beim Highlight befindet sich Dreier in Topform

Debüt bei den Herren

Unterstützung erhält die Neukirchenerin dabei von Familie und Freunden. „Ich weiß gar nicht, wie viele Leute dabei sein werden. Aber es dürften einige sein“, grinst Sarah, die neben dem Vertical auch den Nacht-Sprint am Samstag absolvieren wird. In diesem rechnet sich Dreiers Teamkollegin Johanna Hiemer, die in Schladming aufgewachsen ist, gute Chancen auf einen Podiumsplatz aus.