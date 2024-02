Falsche Klinik und daher keine Behandlung

Zur Info: Jedes Spital hat so einen Coronarcontainer, wo Herzpatienten Untersuchungen unterzogen werden - allerdings wechseln einander die Spitäler bei den Behandlungen Tag für Tag ab, die Container sind daher abwechselnd nur jeweils in zwei Wiener Spitälern in Betrieb. Wegen des fehlenden Geräts in der Donaustadt wurde die Patientin am selben Tag in die Klinik Landstraße überstellt. Allerdings: Der Coronarcontainer dort ist defekt. Die Frau wartet immer noch auf ihre Untersuchung. Der Gesundheitsverbund erklärt, dass so eine Spezialuntersuchung nicht bei jedem Patienten zwangsläufig erforderlich sei.