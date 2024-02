West: Kim soll Kinder aus „Fake-Schule“ nehmen

„Alles, was sie tun, ist, all die Kinder der Prominenten zu nehmen und sie in dieselbe Schule zu stecken“, sagte der Rapper über die derzeitige Schule seiner Kinder und behauptete, dass die Verwaltung versuche, sie zu „beeinflussen“. Und weiter: „Im Moment sind wir zu einem Kompromiss gekommen - aber ich bin nicht fertig, weil ich keine Kompromisse mache - aber wir sind zu einem Kompromiss gekommen, dass meine Kinder nach der Schule in meine Schule kommen und Chor lernen.“