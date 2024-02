Nach erfolglosem Casinoraub: Quartett nun in Haft

Knapp zehn Monate ist der gründlich schiefgegangene Raub im Casino Monte Laa in Wien-Favoriten bereits her. Wegen einer Reihe von Missgeschicken hatte der Fall medial für großes Aufsehen gesorgt. Am Mittwoch gab die Polizei bekannt, dass nun auch der letzte Verdächtige gefasst werden konnte. Der Mann ist erst 22 Jahre alt.