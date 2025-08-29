Die Tanzfläche bebte

Am Kutschkermarkt wiederum war ab 19 Uhr kaum mehr Platz zum Gehen, ebenso bebte die Tanzfläche zu Salsa, Bachata und Reggaeton. „Diese Nacht lasse ich mir nicht entgehen“, so Besucherin Stefanie G., die seit vier Jahren jedes Jahr dabei ist. Am Brunnenmarkt konzentrierte sich das Geschehen vor allem auf den Yppenplatz, wo Jungdesigner ihre Produkte feil boten, ein DJ für den richtigen Sound sorgte und Cocktails gemixt wurden.