5 neue Stationen

Neue Straßenbahnlinie 12 wird rechtzeitig fertig

Wien
29.08.2025 16:04
Im Bild von links nach rechts: Gemeinderätin Angelika Pipal-Leixner (Neos), Wiener Linien-Chefin ...
Im Bild von links nach rechts: Gemeinderätin Angelika Pipal-Leixner (Neos), Wiener Linien-Chefin Alexandra Reinagl, Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ), Vize-Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke Monika Unterholzner, Brigittenau-Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm (SPÖ) und Leopoldstadt-Bezirkschef Alexander Nikolai (SPÖ)(Bild: Urbantschitsch Mario)

Pünktlich zum Schulbeginn wird am kommenden Montag, 1. September, die neue Bim in der Leopoldstadt eröffnet. Doch wie geht es jetzt eigentlich mit der Linie 33 weiter?

0 Kommentare

Wien wächst rasant und auch das Öffinetz wird weiter ausgebaut. Schon ab kommenden Montag ist die neue Straßenbahnlinie 12 unterwegs. Die neue Bim verbindet vier Bezirke und fährt von der Josefstädter Straße, der Nordbahnstraße über die Taborstraße und Vorgartenstraße bis zur Endstation Hillerstraße im zweiten Bezirk (siehe Grafik). Etwa 250.000 Anrainer entlang der 7,2 Kilometer langen Strecke profitieren. Rund 2,2 Kilometer neue Gleise wurden verlegt – 230 Meter davon als klimafreundliches Grüngleis.

Die neue Straßenbahnlinie 12 am Grüngleis in der Vorgartenstraße.
Die neue Straßenbahnlinie 12 am Grüngleis in der Vorgartenstraße.(Bild: Simon Wöhrer)

Bei der Premierenfahrt am Freitag mit dabei waren Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ), Wiener Linien-Chefin Alexandra Reinagl, Monika Unterholzner Vize-Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke sowie die Bezirksvorsteher Alexander Nikolai und Christine Dubravac-Widholm (beide SPÖ). Es werde immer schwieriger, die Zeit und das Budget bei Bauvorhaben einzuhalten, betonte Reinagl.

Zitat Icon

Ich freue mich sehr, dass wir jetzt die erste von insgesamt drei neuen Straßenbahnlinie auf die Reise schicken können.

Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ)

Bild: Urbantschitsch Mario

Doch was passiert mit der Linie 33? Der neue 12er wird nämlich auf der bestehenden Strecke der Linien 33 und 5 weitergeführt. Eine Doppelführung wird derzeit evaluiert, es sei noch alles offen. Brigittenaus Bezirksvorsteherin Dubravac-Widholm wünscht sich, so wie die Anrainer, dass die Bim bleibt. In Zukunft wird die Linie 12 auch durch das neue Stadtgebiet des Nordwestbahnhofs. Auf 44 Hektar entsteht hier bis zum Jahr 2035 ein neuer Stadtteil für 16.000 Menschen.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
