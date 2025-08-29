Neue Straßenbahnlinie 12 wird rechtzeitig fertig

Doch was passiert mit der Linie 33? Der neue 12er wird nämlich auf der bestehenden Strecke der Linien 33 und 5 weitergeführt. Eine Doppelführung wird derzeit evaluiert, es sei noch alles offen. Brigittenaus Bezirksvorsteherin Dubravac-Widholm wünscht sich, so wie die Anrainer, dass die Bim bleibt. In Zukunft wird die Linie 12 auch durch das neue Stadtgebiet des Nordwestbahnhofs. Auf 44 Hektar entsteht hier bis zum Jahr 2035 ein neuer Stadtteil für 16.000 Menschen.