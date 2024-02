Auto einer 24-Jährigen machte sich „selbstständig“

Gegen 16.30 Uhr stellte eine 24-Jährige ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Autohauses in Birkfeld ab und ging anschließend in den Schauraum des Autohauses. Kurz darauf hörte die Frau einen lauten Knall und bemerkte, dass ihr Pkw in zwei weitere Fahrzeuge geprallt war, die vor einem Drogeriemarkt geparkt waren.