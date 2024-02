Erika Pluhar: Sich die Hoffnung bewahren

Ich sehe, Sie haben ein altes Nokia Handy. Findet man Sie auf Facebook und Co.?

Ich habe eine Homepage mit meinen Programmen und Auftritten, aber ich bin sehr bemüht für mich selber, ohne dass ich etwas außer Acht lasse, doch sehr analog zu leben. Ich will mich dem digitalen Wahnsinn nicht unterordnen. Ich bin auch nicht auf Social Media. Laptop und E-Mail ja, aber ich halte mich da möglichst zurück. Und wenn die Menschen mich dann doch besuchen bei meinen Lesungen, dann muss es entweder daran liegen, dass ich vielleicht nie in diesem Sinn ein öffentlicher Mensch war, der um sich so eine Show baut.