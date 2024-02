PS-Bremse für Junge | Kriegs-Kakofonie

„Freie Fahrt für freie Bürger“ - sie wird immer noch von manchen erträumt und von manchen, auch in der Politik, gefordert. Im Autoland Deutschland etwa darf man immer noch ungebremst rasen - weil ein Tempolimit auf Autobahnen, wie es beinahe im ganzen Rest der Welt aus gutem Grund gilt, nicht durchsetzbar scheint. PS-Limits - die gibt es schon gar nicht. Nun prescht man aber in der EU vor: Neben (teilweise schon abgeschmetterten) überschießenden Forderungen, den Zugang zum Führerschein teilweise stark einzuschränken, wird heute im EU-Parlament unter anderem über eine diskutierenswerte Maßnahme abgestimmt: So sollen Fahranfänger nicht nur mit einem verpflichtenden Aufkleber auf ihren Fahrzeugen zeigen, dass sie „Greenhorns“ sind, sondern vor allem wird ihnen die PS-Bremse angezogen. Nur noch Autos bis maximal 75 PS! Darüber wird noch viel geredet werden - wir haben es gestern bereits in unserer Redaktionskonferenz getan. Gibt es überhaupt noch Autos mit so wenig PS? Antwort: Ja. Aber was tun junge Leute, die kein eigenes Fahrzeug haben, nun mit den starken Autos ihrer Eltern? Bis das umgesetzt wird - da wird noch oft PS-stark Gas gegeben werden.