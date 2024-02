EU-Fahrregeln: Zwang zum Arzt, Punkte, PS-Bremse

20.000 Menschen sterben jährlich auf Europas Straßen, die EU-Kommission will deshalb vor allem die Verkehrssicherheit für Fußgänger, Rad- und Motorradfahrer erhöhen. Ein hehres Ziel, doch die Ausarbeitung der Vorschläge ist in Teilen kaum nachvollziehbar. Die Pläne zielen vor allem auf Fahranfänger und Senioren ab. Krone+ hat die zentralen Punkte, am Mittwoch wird darüber entschieden.