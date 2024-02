Tourismus setzt Erfolgslauf im Burgenland fort

Sattes Nächtigungsplus im Jänner

„Wir konnten die dynamische Entwicklung aus dem Rekordjahr 2023 mitnehmen und im Jänner erneut einen Höchstwert bei den Nächtigungen verzeichnen“, freut sich Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil. Große Zuwächse von 11,3 Prozent zu 2023 brachten die Auslandsgäste, die im Monat Jänner im Burgenland genächtigt haben. Bemerkenswerte Anstiege zeigen Deutschland mit einem Plus von 6,8 Prozent und Ungarn (+32,1 Prozent). Auch der Inlandsmarkt liegt mit 125.518 Nächtigungen bei einem Plus von 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Das Burgenland hat sich einen Namen gemacht, der weit über die Grenzen Österreichs reicht“, so Doskozil.