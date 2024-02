Rekordjahr liegt hinter burgenländischem Tourismus

Die „größten Talente“

Im Rahmen des Info-Talk wurden die „Best Talents 2023“ vor den Vorhang gebeten, jene Praktikanten in der Tourismusbranche, die sich besonders hervorgetan haben. Die ersten Plätze gingen an Doreen Hutter (Front Office/Reduce Bad Tatzmannsdorf), Livia Brandstetter (Service/Vila Vita Pannonia), Alina Glatzer (Küche/Vila Vita Pannonia) und Anna Andert (Back Office/St. Martins Therme & Lodge). „Bitte im Tourismus bleiben! Wir können euch alle sehr gut brauchen“, so Tunkel.