Reschenstraße nach Felssturz wieder freigegeben

Landesgeologen gaben grünes Licht

„Eine Begutachtung des Hangs durch die Landesgeologie ist aufgrund der eintretenden Dunkelheit erst Dienstagfrüh möglich“, hieß es in einer Aussendung des Landes. Eine Umfahrung für den gesamten Verkehr über die B184 und B185 über Martina (Schweiz) wurde eingerichtet. Am Dienstag schauten sich die Experten den Felssturz genau an und kamen zu einer erfreulichen Erkenntnis: „Nach erfolgter Begutachtung durch die Landesgeologie wird die Reschenstraße im Bereich Kajetansbrücke ab 10 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.“