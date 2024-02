Erster Waldbrand des Jahres schon im Februar

Die Feuerwehren Großgmain und Bayerisch Gmain sind am Montagnachmittag aufgrund eines Flächenbrandes am Randersberg alarmiert worden. Alarmstufe 2 wurde ausgelöst. Ein Waldstück in der Nähe des Ortszentrums hatte Feuer gefangen. Nach „Krone“- Infos sollen zündelnde Kinder den Brand verursacht haben.