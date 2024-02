Teuerung als Dauerthema und Köfers „rote Liste“

Nicht nur in der Bevölkerung ist das Thema Teuerung ein Dauerbrenner. Auch im Kärntner Landtag sind Inflation und Co. ein äußerst begehrtes Thema. Denn seit der Landtagswahl 2023 traten die Abgeordneten bereits elfmal zusammen, und in beinahe jeder Aktuellen Stunde drehte es sich um die Teuerung. Da verwundert es nicht, dass auch die heutige zwölfte Landtagssitzung, die auf Verlangen der Freiheitlichen einberufen wurde, sich mit den hohen Stromkosten und der Teuerung beschäftigt. Und dabei dürfte der Ausgang einmal mehr prognostizierbar sein: Das Thema wird im Kärntner Landtag wohl nicht zu lösen sein - so wie die letzten Male auch.