Zahlten Grazer 24 Millionen zu viel für Energie?

Für mehr Unabhängigkeit soll zukünftig eine Müllverbrennungsanlage in der Grazer Puchstraße sorgen, die aktuell in Planung ist. 20 Prozent des Grazer Fernwärmebedarfs soll sie noch vor 2030 decken. Doch auch jene Anlage nimmt die KPÖ in die Kritik. Stattdessen sollte man das Verbund-Kraftwerk in Mellach stärker einbeziehen, das auf nachhaltigere Art und Weise mit Gas betrieben wird.