„Es ist unfassbar - ein Moment zum Genießen“

„Die Nummer 1 in Wien sind wir“, hallte es durch den mit 26.000 Fans ausverkauften Hexenkessel. Rapids Spieler tanzten vor dem Block West, lagen sich in den Armen. Es war ein Moment der Befreiung, auch der Genugtuung nach den violetten Schmähungen der letzten Jahre. Nach zwölf sieglosen(!) Duellen gegen die Austria, auch elf erfolglosen Anläufen im längst nicht mehr neuen Allianz-Stadion durfte sich Grün-Weiß endlich wieder als Derbysieger feiern lassen - 3:0 im „Verlieren verboten“-Showdown im Kampf um die Meistergruppe (Top 6)! Der Fluch ist vorbei. Gleichzeitig war es auch der erste Sieg gegen den Erzrivalen in Hütteldorf seit 3668 Tagen, seit dem 3:1 am 9. Februar 2014.