Jetzt hat Rapid-Trainer Klauß volle Rückendeckung

Mit dem 3:0-Triumph gelang Klauß gleich im aller ersten Anlauf, woran sechs Rapid-Trainer (von Mike Büskens bis Zoki Barisic) seit 2016 gescheitert waren: ein Derbysieg in Hütteldorf! Was Klauß die Arbeit in den nächsten Monaten erleichtern sollte. Vorausgesetzt, Rapid fixiert gegen Lustenau und in Klagenfurt die Top 6. Daran darf es keinen Zweifel mehr geben.