Wiener Derby! Rapid gegen Austria ab 17 Uhr LIVE

Jetzt ist es bitterer Ernst

Im Sommer wurde Rapid noch belächelt, als die Top 6 als Zwischenziel ausgegeben wurde. Jetzt ist es bitterer Ernst. „Wir müssen in die Meistergruppe“, verweist Hofmann vor dem Derby-Showdown auf das größere Fan-Interesse, andere Einnahmen, die Chance auf einen internationalen Startplatz. Und falls doch die Flop 6 blühen? „Ich bin überzeugt, dass wir am Ende über dem Strich landen“, so Hofmann. Nachsatz: „Und wenn nicht, geht Rapid auch nicht unter, es ist ja nicht existenzbedrohend.“ Aber es wäre ein finanzieller Verlust in Millionen-Höhe.