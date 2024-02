Betrunkene Besitzerin - Hund biss Polizisten!

Am Heimweg gebissen

Schließlich gelang es einem zugezogenen Polizeihundeführer, die Betrunkene samt ihrem angeleinten Hund zu ihrer nahegelegenen Wohnung zu begleiten. Aber zu welchem Preis? Denn am Weg dorthin biss der Terrier den Polizisten in den Oberschenkel, sodass der Beamte im LKH Villach behandelt werden musste. Die Frau wird angezeigt.