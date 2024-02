In Schule: „Mehr Kinder sind verhaltensauffällig“

Die schwierige Situation an vielen Schulen ist derzeit Dauer-Thema. Es auf „schlimme Kinder“ zu schieben, sei aber zu einfach, schildert Pädagogin Trixi Halama der „Krone“: „Es hat sich vieles verändert. Wir haben mehr verhaltensauffällige Schüler und immer weniger Zeit, um diese fördern zu können.“ In einer Mittelschule landen oft jene, die bereits in der Volksschule Probleme hatten. „Und wir Lehrer arbeiten an Brennpunktschulen unter erschwerten Bedingungen“, sagt sie. Es braucht Veränderung, die die Stadt mit einigen Projekten allmählich herbeiführt. Das und mehr spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien