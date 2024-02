Ried kassiert mit 2:3 bei Admira nächste Pleite

Die Rieder hatten zum Frühjahrsauftakt daheim gegen den FAC mit 0:2 verloren. Der Bundesliga-Absteiger ging in der Südstadt zwar durch Wilfried Eza in Führung (18.). Lukas Malicsek per Kopf nach einem Corner (29.) und Filip Ristanic (64.) drehten aber die Partie. Nach dem Ausgleich von Fabian Wohlmuth, der nach einer Freistoßflanke volley vollendete (79.), sah es so aus, als ob die Innviertler zumindest einen Punkt retten würden. Nach einem unglücklichen Handspiel von Wohlmuth traf Albin Gashi in der Nachspielzeit aber noch per Elfmeter (94.).