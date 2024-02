Die zweite Liga hat ein neues Problem

Vereine in Turbulenzen - das gab es in der 2. Liga oft! Führte noch 2022 dazu, dass es sportlich keinen Absteiger gab, weil die OÖ-Juniors und Innsbruck runter mussten. Jetzt drohen Stripfing düstere Zeiten. Auf der eigenen Anlage müsste der Klub, diese Saison Untermieter beim FAC, etwa das Spielfeld verbreitern, das Flutlicht erneuern und den Zuschauer-Bereich vergrößern. Das Problem: Nichts davon wurde bisher baulich gestartet, weil das „Okay“ von Gönner Erich Kirisits fehlt. Und nur er hatte im Weinviertel bisher das nötige Kleingeld. Aber schon am 4. März ist Deadline für die Lizenz-Abgabe.