Bitter! ÖSV-Dame verletzt sich bei Comeback erneut

Nach Graf erwischte es auch Gigler im Trainingslauf

Doch wie schon der Dornbirner Mathias Graf am Samstag schaffte es die Ski Club Arlberg-Athletin erst gar nicht an den Rennstart. Wie Graf, der sich am Rücken verletzte, erwischte es auch Gigler im Trainingslauf. Ersten Informationen nach verletzte sie sich am rechten Knie und musste für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht werden.