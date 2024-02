Der Rücken! Bangen um „Skicross-Hulk“

Abreise noch am Samstag

Graf, der als einer der besttrainierten Athleten gilt und nicht umsonst seinen Beinamen „Der Skicross-Hulk“ erhalten hatte, konnte zwar noch ins Ziel fahren, dort war aber rasch klar, dass an einen Start an diesem Wochenende nicht zu denken ist. Unter argen Schmerzen trat der Dornbirner noch am Samstag die Heimfahrt an, heute soll geklärt werden, wie es weitergeht.