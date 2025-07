Vier Autos in Crash in Höchst verwickelt

Auf eine Geduldsprobe wurden zahlreiche Autolenker am Dienstagmorgen in der Gemeinde Höchst gestellt: Dort staute es nämlich gewaltig, nachdem sich auf einer Kreuzung in der Nähe des Kirchplatzes ein Crash mit vier beteiligten Fahrzeugen zugetragen hatte. Wie sich der Unfall genau abgespielt hat, ist bislang nicht bekannt. Feststeht aber jedenfalls, dass zumindest eine Person dabei verletzt worden ist.