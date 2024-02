Alko-Lenker (27) verursacht Fontal-Crash

Am Samstagmorgen um 04:40 Uhr kam es auf der B20/21 in Bad Reichenhall zu einem schweren Verkehrsunfall am Gablerknoten. Ein 27-jähriger Salzburger, der von Piding kam, stieß in einer Kurve frontal gegen einen Mercedes Sprinter eines 52-jährigen Berufskraftfahrers aus Niederösterreich.