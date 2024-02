Betrunkener stürzte mit seinem Pkw in einen Bach

In den frühen Morgenstunden des 24. Februars kam es in der Gemeinde Pöllau zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten. Ein 27-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er durchstieß das Brückengeländer, prallte gegen einen Baum und stürzte sieben Meter in ein Bachbett. Der Wagen kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.