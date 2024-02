Feuerinferno in Valencia: Schon 10 Tote bestätigt

Bis zu 15 Vermisste

Valencias Bürgermeisterin María José Catalá hatte in der Früh mitgeteilt, es würden noch bis zu 15 Bewohner der am Vortag komplett ausgebrannten Wohnanlage vermisst. Die Zahl der Verletzten wurde mit bis zu 15 angegeben.Das Feuer war am Vortag in einer der 143 Wohnungen des modernen Gebäudekomplexes ausgebrochen: